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29 ноября, 11:09

В Турции подросток зарезал имама, обвинив его в домогательствах к своей сестре

16-летний М.А. и имам Тарик Карадаг. Фото © Haberler

16-летний М.А. и имам Тарик Карадаг. Фото © Haberler

В Турции 16-летний М.А. зарезал имама Тарика Карадага перед мечетью Фетахмет Гюльшен в городе Адана. Подросток заявил, что 46-летний мужчина домогался до его 14-летней сестры. Известно, что мальчик встретился с имамом на улице, где между ними возникла ссора. Подросток вытащил нож из кармана и ранил Карадага в живот и спину, после чего скрылся, сообщает Haberler.

Имама доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полицейские задержали подростка и передали его в отдел по делам несовершеннолетних, где он заявил, что его младшая сестра якобы подверглась домогательствам со стороны Карадага. В скором времени парня ждёт суд.

Карадаг был похоронен на кладбище Бурук. Фото © Haberler

Карадаг был похоронен на кладбище Бурук. Фото © Haberler

Близкие погибшего организовали похороны. Отец Карадага с трудом стоял на ногах во время прощания с сыном. У Тарика осталась жена и двое детей. В прошлом году в семье случилось горе: из-за рака скончалась 18-летняя дочь имама.

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Алена Пенчугина
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