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28 ноября, 18:18

Скандал в молодёжке: Тренера ХК «Сибирские Снайперы» обвиняют в домогательствах

Тренера ХК «Сибирские Снайперы обвиняют в домогательствах

В сексуальных домогательствах по отношению к хоккеистам обвиняют тренера по ОФП клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы». Утверждается, что он пригласил к себе в номер несовершеннолетнего спортсмена, передаёт «Вечерняя Казань».

Тренера обвиняют в том, что он отправлял спортсмену интимные фото и вовлекал его в соответствующие переписки, а также якобы хотел также пригласить к себе в номер ещё одного спортсмена. Сейчас специалиста отстранили от работы, он улетел в Новосибирск.

«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодёжной команде «Сибирские снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы Новосибирска, он временно отстранён от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе КХЛ в интервью РИА «Новости».

А ранее экс-жена обвинила сына актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева, 33-летнего Степана, в домогательствах к их маленькому общему сыну. Она заявила, что тот приставал к ребёнку с 3,5 лет. Степан Пловцов уверяет, что он всего лишь мыл сына.

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Shutterstock / FOTODOM / Ronnie Chua

Полина Никифорова
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