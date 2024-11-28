Скандал в молодёжке: Тренера ХК «Сибирские Снайперы» обвиняют в домогательствах

В сексуальных домогательствах по отношению к хоккеистам обвиняют тренера по ОФП клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы». Утверждается, что он пригласил к себе в номер несовершеннолетнего спортсмена, передаёт «Вечерняя Казань».

Тренера обвиняют в том, что он отправлял спортсмену интимные фото и вовлекал его в соответствующие переписки, а также якобы хотел также пригласить к себе в номер ещё одного спортсмена. Сейчас специалиста отстранили от работы, он улетел в Новосибирск.

«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодёжной команде «Сибирские снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы Новосибирска, он временно отстранён от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе КХЛ в интервью РИА «Новости».