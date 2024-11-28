Скандал в молодёжке: Тренера ХК «Сибирские Снайперы» обвиняют в домогательствах
Тренера ХК «Сибирские Снайперы обвиняют в домогательствах
В сексуальных домогательствах по отношению к хоккеистам обвиняют тренера по ОФП клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы». Утверждается, что он пригласил к себе в номер несовершеннолетнего спортсмена, передаёт «Вечерняя Казань».
Тренера обвиняют в том, что он отправлял спортсмену интимные фото и вовлекал его в соответствующие переписки, а также якобы хотел также пригласить к себе в номер ещё одного спортсмена. Сейчас специалиста отстранили от работы, он улетел в Новосибирск.
«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодёжной команде «Сибирские снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы Новосибирска, он временно отстранён от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе КХЛ в интервью РИА «Новости».
А ранее экс-жена обвинила сына актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева, 33-летнего Степана, в домогательствах к их маленькому общему сыну. Она заявила, что тот приставал к ребёнку с 3,5 лет. Степан Пловцов уверяет, что он всего лишь мыл сына.
Shutterstock / FOTODOM / Ronnie Chua