Life.ru получил комментарий от МВД по делу об изнасиловании школьницы отцом-полицейским
МВД: В Самаре полковник не избежит наказания за сексуальное насилие над дочерью
Подозреваемый в сексуальных домогательствах к собственной дочери полицейский понесёт наказание по всей строгости закона, если его вина будет доказана в установленном порядке. Так прокомментировали Life.ru информацию о задержании правоохранителя в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
«В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.
Напомним, замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте был задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии в отношении своей дочери-школьницы, которая впоследствии была найдена мёртвой. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».