Life.ru получил комментарий от МВД по делу об изнасиловании школьницы отцом-полицейским

Подозреваемый в сексуальных домогательствах к собственной дочери полицейский понесёт наказание по всей строгости закона, если его вина будет доказана в установленном порядке. Так прокомментировали Life.ru информацию о задержании правоохранителя в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.