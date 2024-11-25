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25 ноября, 17:13

Life.ru получил комментарий от МВД по делу об изнасиловании школьницы отцом-полицейским

МВД: В Самаре полковник не избежит наказания за сексуальное насилие над дочерью

Подозреваемый в сексуальных домогательствах к собственной дочери полицейский понесёт наказание по всей строгости закона, если его вина будет доказана в установленном порядке. Так прокомментировали Life.ru информацию о задержании правоохранителя в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте был задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии в отношении своей дочери-школьницы, которая впоследствии была найдена мёртвой. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

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Татьяна Миссуми
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