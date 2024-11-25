«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:29

Священник-насильник попал на камеры во время слежки и нападения на девушку, но избежал СИЗО

Екатеринбургский священник избежал заключения в СИЗО за попытку изнасилования

Даниил Сидоров скрывает лицо на суде. Фото © E1.RU

Даниил Сидоров скрывает лицо на суде. Фото © E1.RU

Священника Даниила Сидорова, признавшего вину в попытке изнасилования, выпустили из-под стражи. Суд в Екатеринбурге запретил клирику любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Об этом сообщает E1.RU.

Видео нападения священника Сидорова на девушку с камеры домофона. Видео © E1.RU

Арестовывать Сидорова не стали, но обязали приходить на допросы, когда его вызовет следователь. Жена Иерея покинула зал заседания в слезах. Известно, что у них есть маленький сын.

Отрицать вину иерею было бессмысленно. На камеры попало, как извращенец преследовал екатеринбурженку 10 ноября, а затем пытался её изнасиловать у подъезда. При этом на записи с домофона отчётливо видно его лицо.

В Тюмени наркоман с ВИЧ за волосы затащил врача в квартиру и попытался изнасиловать
В Тюмени наркоман с ВИЧ за волосы затащил врача в квартиру и попытался изнасиловать

Вопиющий случай произошёл ранее в Екатеринбурге. Теперь уже бывший священник Даниил Сидоров шёл по пятам за незнакомкой прямо до её дома, после чего начал лапать её возле подъезда, повалил на землю и стал мастурбировать.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar