Священник-насильник попал на камеры во время слежки и нападения на девушку, но избежал СИЗО
Екатеринбургский священник избежал заключения в СИЗО за попытку изнасилования
Даниил Сидоров скрывает лицо на суде. Фото © E1.RU
Священника Даниила Сидорова, признавшего вину в попытке изнасилования, выпустили из-под стражи. Суд в Екатеринбурге запретил клирику любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Об этом сообщает E1.RU.
Видео нападения священника Сидорова на девушку с камеры домофона. Видео © E1.RU
Арестовывать Сидорова не стали, но обязали приходить на допросы, когда его вызовет следователь. Жена Иерея покинула зал заседания в слезах. Известно, что у них есть маленький сын.
Отрицать вину иерею было бессмысленно. На камеры попало, как извращенец преследовал екатеринбурженку 10 ноября, а затем пытался её изнасиловать у подъезда. При этом на записи с домофона отчётливо видно его лицо.
Вопиющий случай произошёл ранее в Екатеринбурге. Теперь уже бывший священник Даниил Сидоров шёл по пятам за незнакомкой прямо до её дома, после чего начал лапать её возле подъезда, повалил на землю и стал мастурбировать.