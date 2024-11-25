Священник-насильник попал на камеры во время слежки и нападения на девушку, но избежал СИЗО

Священника Даниила Сидорова, признавшего вину в попытке изнасилования, выпустили из-под стражи. Суд в Екатеринбурге запретил клирику любые контакты с потерпевшей и свидетелями. Об этом сообщает E1.RU.

Видео нападения священника Сидорова на девушку с камеры домофона. Видео © E1.RU

Арестовывать Сидорова не стали, но обязали приходить на допросы, когда его вызовет следователь. Жена Иерея покинула зал заседания в слезах. Известно, что у них есть маленький сын.

Отрицать вину иерею было бессмысленно. На камеры попало, как извращенец преследовал екатеринбурженку 10 ноября, а затем пытался её изнасиловать у подъезда. При этом на записи с домофона отчётливо видно его лицо.