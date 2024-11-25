«Повалил и стал мастурбировать‎»: Женатый иерей пытался изнасиловать девушку прямо на улице

Церковный суд Екатеринбургской епархии вынес решение о запрете иерею Даниилу Сидорову совершать священнослужение, его подозревают в нападении на девушку с целью сексуального насилия. Об этом объявили в самой епархии.

«По решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещён в священнослужении и выведен за штат епархии», — пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, как пишет портал е1.ru, 26-летний Сидоров преследовал незнакомую девушку и догнал её у дома на улице Куйбышева. По словам пострадавшей, она успела позвонить в домофон, после чего мужчина начал хватать её за интимные места и повалил на землю. Спасла её мама.

«Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы, так как у меня спал капюшон во время драки, и пытался повернуть голову на себя. Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу», – описала девушка жуткие события.

Священник после этого сбежал, но недалеко. Сидоров уже задержан, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Дело расследуется по статье о насильственных действиях сексуального характера. Его нападение записала камера домофона. Иерей женат и у него есть ребёнок.