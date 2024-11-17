Под Петербургом знакомство в приложении закончилось для женщины изнасилованием

Во Всеволожске Ленинградской области свидание с мужчиной из приложения для знакомств закончилось для женщины изнасилованием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

44-летняя жительница Ленобласти обратилась в полицию рано утром 16 ноября. Она рассказала, что мужчина из Пермского края изнасиловал её на съёмной квартире на улице Красная Поляна, где они распивали спиртные напитки. Познакомились же они накануне в одном из приложений.