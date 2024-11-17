Под Петербургом знакомство в приложении закончилось для женщины изнасилованием
Жительницу Ленобласти изнасиловал мужчина из приложения для знакомств
Во Всеволожске Ленинградской области свидание с мужчиной из приложения для знакомств закончилось для женщины изнасилованием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
44-летняя жительница Ленобласти обратилась в полицию рано утром 16 ноября. Она рассказала, что мужчина из Пермского края изнасиловал её на съёмной квартире на улице Красная Поляна, где они распивали спиртные напитки. Познакомились же они накануне в одном из приложений.
Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали подозреваемого в педофилии замдиректора школы-интерната. Мужчина явился в зал заседаний с крупным синяком под глазом.
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