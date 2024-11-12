Совратившего двух мальчиков педагога-растлителя из Колпино арестовали на два месяца

Задержанного по подозрению в изнасиловании двух мальчиков экс-заместителя директора Центра для детей-сирот в Колпино Германа Белякова заключили под стражу до 10 января. Об этом пишет пресс-служба петербургских судов общей юрисдикции.

Бывший замдиректора Центра содействия семейного воспитанию в Колпино Герман Беляков в здании суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Германа Белякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.5 ст.132 УК РФ. <...> Срок меры — 10.01.2025», — говорится в публикации.