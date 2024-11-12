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12 ноября, 13:22

Совратившего двух мальчиков педагога-растлителя из Колпино арестовали на два месяца

В Петербурге арестовали подозреваемого в педофилии замдиректора школы-интерната

Бывший замдиректора Центра содействия семейного воспитанию в Колпино Герман Беляков в здании суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывший замдиректора Центра содействия семейного воспитанию в Колпино Герман Беляков в здании суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Задержанного по подозрению в изнасиловании двух мальчиков экс-заместителя директора Центра для детей-сирот в Колпино Германа Белякова заключили под стражу до 10 января. Об этом пишет пресс-служба петербургских судов общей юрисдикции.

Бывший замдиректора Центра содействия семейного воспитанию в Колпино Герман Беляков в здании суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Германа Белякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.5 ст.132 УК РФ. <...> Срок меры — 10.01.2025», — говорится в публикации.

Подозреваемый явился в зал заседаний с крупным синяком под глазом. Свою вину он не признал, давать показания отказался.

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Напомним, что Белякова задержали сегодня. Его обвиняют в сексуальном насилии над как минимум двумя мальчиками, один из которых имеет инвалидность. Также вскрылось, что в начале нулевых он работал в детском лагере вместе актёром Никитой Струковым, который нынче тоже отбывает срок за педофилию.

Юрий Лысенко
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