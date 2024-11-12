Педагога школы-интерната обвинили в изнасиловании двух мальчиков прямо на рабочем месте
Замдиректора школы-интерната в Петербурге задержан по подозрению в педофилии
В Санкт-Петербурге полиия задержала заместителя директора колпинского Центра содействия семейному воспитанию, его подозревают в растлении как минимум двух мальчиков. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Подозреваемый в педофилии. Фото © Telegram / Mash на Мойке
По данным следствия, 57-летний мужчина пользовался беспомощным состоянием воспитанников школы-интерната и своим служебным положением. Его жертвами стали два несовершеннолетних возрастом 8 и 17 лет. Подозреваемого уже допросили и взяли образцы для генетической экспертизы.
Сейчас замдиректора центра отрицает свою причастность к преступлениям. По мнению полиции, пострадавших может быть гораздо боьше. Предполагается, домогательства подозреваемый совершал весной прошлого года. Сам центр пока не комментировал ситуацию. В учреждении живут дети-сироты, а также осуществяется обучение потенциальных родителей по вопросам опекунства и усыновления.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге к 15 годам лишения свободы проговорили местного жителя Андрея Малышева. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой и её подругой.