Педагога школы-интерната обвинили в изнасиловании двух мальчиков прямо на рабочем месте

В Санкт-Петербурге полиия задержала заместителя директора колпинского Центра содействия семейному воспитанию, его подозревают в растлении как минимум двух мальчиков. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Подозреваемый в педофилии. Фото © Telegram / Mash на Мойке

По данным следствия, 57-летний мужчина пользовался беспомощным состоянием воспитанников школы-интерната и своим служебным положением. Его жертвами стали два несовершеннолетних возрастом 8 и 17 лет. Подозреваемого уже допросили и взяли образцы для генетической экспертизы.

Сейчас замдиректора центра отрицает свою причастность к преступлениям. По мнению полиции, пострадавших может быть гораздо боьше. Предполагается, домогательства подозреваемый совершал весной прошлого года. Сам центр пока не комментировал ситуацию. В учреждении живут дети-сироты, а также осуществяется обучение потенциальных родителей по вопросам опекунства и усыновления.