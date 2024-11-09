СК проверит сообщение Мизулиной о банде педофилов, орудующей в Перми

Следователи проверят информацию о банде педофилов, которая действует в Перми. Ранее сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних появилось в Сети, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала сообщение в своём телеграм-канале, ссылаясь на анонимный источник. В нём говорилось, что в Перми «завелась целая банда педофилов», которая просит девочек 8-12 лет прислать интимные фото, а после шантажирует их.

«В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.