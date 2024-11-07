В Подмосковье насильника поймали благодаря разговору 4-летней девочки с куклами
4-летняя девочка в гостях у бабушки и дедушки играла в куклы, когда необычный «диалог» между игрушками встревожил её маму. В какой-то момент 26-летняя женщина услышала про странную игру в чупа-чупс, в которую малышка играла с 22-летним отчимом, ужаснулась и обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает сайт MK.ru.
На тот момент мужчина уже год жил с семьёй. Со стороны казалось, что у отчима идеальные отношения с девочкой: он забирал её из детского сада, кормил и гулял с ней на площадке.
В сентябре мужчина сообщил родственникам, что его подруга с девочкой переехали к родителям. Якобы это было связано с его командировками на новой работе, однако вскоре родные узнали о задержании мужчины. Родственники не поверили, что он способен на такой чудовищный поступок. По их мнению, это месть — не так давно женщина нашла в телефоне сожителя переписку с другой женщиной.
Ещё один ужасный случай произошёл в Мариинске, где пьяный бомж конфетами заманил 6-летнюю девочку на кладбище и изнасиловал. 52-летнего педофила арестовали, ему предъявлены обвинения по пункту «б» части третьей статьи 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».