В Подмосковье насильника поймали благодаря разговору 4-летней девочки с куклами

4-летняя девочка в гостях у бабушки и дедушки играла в куклы, когда необычный «диалог» между игрушками встревожил её маму. В какой-то момент 26-летняя женщина услышала про странную игру в чупа-чупс, в которую малышка играла с 22-летним отчимом, ужаснулась и обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает сайт MK.ru.

На тот момент мужчина уже год жил с семьёй. Со стороны казалось, что у отчима идеальные отношения с девочкой: он забирал её из детского сада, кормил и гулял с ней на площадке.

В сентябре мужчина сообщил родственникам, что его подруга с девочкой переехали к родителям. Якобы это было связано с его командировками на новой работе, однако вскоре родные узнали о задержании мужчины. Родственники не поверили, что он способен на такой чудовищный поступок. По их мнению, это месть — не так давно женщина нашла в телефоне сожителя переписку с другой женщиной.