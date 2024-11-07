Пьяный бомж конфетами заманил 6-летнюю девочку на кладбище и изнасиловал

В городе Мариинске в Кемеровской области нетрезвый бездомный изнасиловал на кладбище 6-летнюю девочку, куда сам её заманил, пообещав угостить конфетами. Педофила арестовали, сообщают областные суд и СУ СК РФ.

В пресс-службе объединённых судов региона заявили, что речь идёт о 52-летнем жителе Мариинска, у которого нет определённого места жительства. Ему предъявлены обвинения по пункту «б» части третьей статьи 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«Из представленных в суд материалов следует, что 4 ноября текущего года в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице малолетнюю девочку и под предлогом угощения конфетами насильно унёс её на городское кладбище, находившееся неподалёку. Там он совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера», – говорится в публикации суда.

Возраст пострадавшей девочки уточнили в региональном СК: ей шесть лет. Родные сразу же узнали о том, что незнакомый мужчина утащил её в сторону кладбища, об этом им сообщил другой ребёнок, который всё видел. Мама девочки тут же кинулась в сторону могильника, где и отыскала дочь, которая рассказала, что случилось. После этого насильника оперативно нашли и задержали.