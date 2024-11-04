Сбежавший в Россию пакистанец изнасиловал 11-летнюю дочь

По данным телеграм-канала, 40-летний приезжий заставлял свою 11-летнюю дочь трогать его за интимные места. В полицию обратилась супруга мигранта, которая застукала его за непристойным поведением. Тот во всём признался. Родственники мужчины простили его и попросили следствие сильно не наказывать горе-отца.

Как оказалось, мужчина сбежал в Россию из Пакистана в 2019 году. С новой женой, дочерью президента Международного Христианского межконфессионального движения XXI века, они познакомились в Сети. Пара начала встречаться, после чего возлюбленный решил переехать в Россию. У себя в Пакистане он бросил первую супругу и дочь. Её мать пригрозила мужу, что выгонит девочку на улицу, поэтому тот забрал ребёнка с собой. Позднее стало известно, что девочка болеет туберкулёзом, её отправили в санаторий на семь месяцев. После выписки гражданин Пакистана как раз и начал приставать к ней.