У педагога-растлителя из Колпино обнаружили связь с педофилом из «Улиц разбитых фонарей»

Задержанный в петербургском Колпино по подозрению в педофилии замдиректора городского Центра содействия семейному воспитанию работал вместе с осуждённым за растление малолетних актёром из «Улиц разбитых фонарей» Никитой Струковым. Об этом сообщает 78.ru.

Задержанный по подозрению в педофилии замдиректора Центра содействия семейному воспитанию в Колпино. Фото © Telegram/78.ru

В материале портала говорится, что задержанный заместитель главы Центра по воспитанию в начале 2000-х годов присматривал за подопечными детского лагеря «Зелёный город» в Рошино. В то время там же работал и актёр Никита Струков, который сейчас отбывает срок за педофилию.

Задержанному вменяется растление двух несовершеннолетних воспитанников центра, у одного из них инвалидность. Заведено уголовное дело в связи с совершёнными насильственными действиями сексуального характера.

Напомним, что на тот момент 62-летний Никита Струков был задержан в Петербурге в апреле 2021 года. Проблемы у актёра начались после заявления 15-летнего парня, с которым у них произошло «знакомство» в детском лагере. Впоследствии Струкова приговорили к шести годам колонии строгого режима.