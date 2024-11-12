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Регион
12 ноября, 12:56

У педагога-растлителя из Колпино обнаружили связь с педофилом из «Улиц разбитых фонарей»

Задержанный педагог-педофил из Колпино работал с актёром-растлителем Струковым

Российский актёр Никита Струков. Обложка © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 3» (2000-2001), режиссёр Сергей Бобров / kino-teatr.ru

Российский актёр Никита Струков. Обложка © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 3» (2000-2001), режиссёр Сергей Бобров / kino-teatr.ru

Задержанный в петербургском Колпино по подозрению в педофилии замдиректора городского Центра содействия семейному воспитанию работал вместе с осуждённым за растление малолетних актёром из «Улиц разбитых фонарей» Никитой Струковым. Об этом сообщает 78.ru.

Задержанный по подозрению в педофилии замдиректора Центра содействия семейному воспитанию в Колпино. Фото © Telegram/78.ru

Задержанный по подозрению в педофилии замдиректора Центра содействия семейному воспитанию в Колпино. Фото © Telegram/78.ru

В материале портала говорится, что задержанный заместитель главы Центра по воспитанию в начале 2000-х годов присматривал за подопечными детского лагеря «Зелёный город» в Рошино. В то время там же работал и актёр Никита Струков, который сейчас отбывает срок за педофилию.

Задержанному вменяется растление двух несовершеннолетних воспитанников центра, у одного из них инвалидность. Заведено уголовное дело в связи с совершёнными насильственными действиями сексуального характера.

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Напомним, что на тот момент 62-летний Никита Струков был задержан в Петербурге в апреле 2021 года. Проблемы у актёра начались после заявления 15-летнего парня, с которым у них произошло «знакомство» в детском лагере. Впоследствии Струкова приговорили к шести годам колонии строгого режима.

О задержании заместителя директора Центра содействия семейному воспитанию в Колпино стало известно сегодня. Мужчину подозревают в совращении по меньшей мере двух мальчиков.

Юрий Лысенко
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