51-летний педофил с завода в Петербурге два года насиловал школьницу
В Петербурге задержали сотрудника завода по подозрению в изнасиловании школьницы
В Санкт-Петербурге по подозрению в растлении малолетней был задержан работник завода. Об этом сообщает 78.ru.
По данным следствия, неделю назад в полицию пришла 40-летняя женщина, которая рассказала, что 51-летний мужчина вот уже два года совершает насильственные действия в отношении её 12-летней дочери. По словам матери, вся эта непотребщина происходила в его квартире на проспекте Королёва. Насильника задержали, против него возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал, что учитель физкультуры в одном из ведущих московских колледжей систематически насиловал 16-летнего студента с шизофренией. Парень рассказал своей матери, что в течение двух месяцев физрук истязал его у себя дома.
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