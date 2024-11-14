51-летний педофил с завода в Петербурге два года насиловал школьницу

В Санкт-Петербурге по подозрению в растлении малолетней был задержан работник завода. Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, неделю назад в полицию пришла 40-летняя женщина, которая рассказала, что 51-летний мужчина вот уже два года совершает насильственные действия в отношении её 12-летней дочери. По словам матери, вся эта непотребщина происходила в его квартире на проспекте Королёва. Насильника задержали, против него возбуждено уголовное дело.