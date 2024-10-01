«‎Рандеву» при маме : Православный блогер Роммель приютил знакомую, чтобы годами насиловать её 9-летнюю дочь СК: Задержанный блогер Роммель насиловал школьницу на протяжении двух лет 1 октября, 13:59 Клауд Роммель. Обложка © VK / Клауд Роммель

СК по Санкт-Петербургу официально подтвердил задержание православного блогера Клауда Роммеля, которого подозревают в неоднократном изнасиловании 11-летней девочки. По данным следствия, мужчина приютил знакомую, чтобы в течение двух лет развращать её дочку. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«С сентября 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью», — говорится в тексте.

Уголовное дело заведено по ст. 131 и ст. 132 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

Как уже сообщалось, в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 31-летнего блогера Клауда Роммеля, которого подозревают в изнасиловании пятиклассницы. Следствие установило, что ему был доподлинно известен возраст девочки. Роммель также активно вёл соцсети, где позиционировал себя в качестве православного активиста, при этом часто общался с детьми.

Авторы Татьяна Миссуми