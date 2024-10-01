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1 октября, 12:16

В Петербурге за изнасилование пятиклассницы задержали православного блогера

Клауд Роммель. Обложка © VK / Клауд Роммель

Клауд Роммель. Обложка © VK / Клауд Роммель

Правоохранители задержали в Петербурге 31-летнего блогера Клауда Роммеля, его подозревают в изнасиловании пятиклассницы. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации МВД, преступление он мог совершить в феврале в квартире дома на Заневском проспекте. По сведениям источника издания, Роммелю был доподлинно известен возраст школьницы.

Роммель активно вёл соцсети, где позиционировал себя как православный активист и блогер, при этом часто общался с детьми. В отношении задержанного возбудили уголовное дело в рамках статей «Изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Юрий Лысенко
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