В Петербурге за изнасилование пятиклассницы задержали православного блогера
Клауд Роммель. Обложка © VK / Клауд Роммель
Правоохранители задержали в Петербурге 31-летнего блогера Клауда Роммеля, его подозревают в изнасиловании пятиклассницы. Об этом сообщает портал 78.ru.
По информации МВД, преступление он мог совершить в феврале в квартире дома на Заневском проспекте. По сведениям источника издания, Роммелю был доподлинно известен возраст школьницы.
Роммель активно вёл соцсети, где позиционировал себя как православный активист и блогер, при этом часто общался с детьми. В отношении задержанного возбудили уголовное дело в рамках статей «Изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее Life.ru рассказывал о чудовищном происшествии в Кемеровской области, где 57-летний мужчина изнасиловал собственную 13-летнюю внучку, которая приехала к нему в гости. Ужасная правда вскрылась, когда врачи обнаружили, что девочка на восьмом месяце беременности.