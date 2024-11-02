Физрук из Москвы месяцами насиловал ученика с шизофренией у себя дома

Учитель физкультуры в одном из ведущих колледжей Москвы был обвинён в систематическом изнасиловании 16-летнего студента с шизофренией. Об этом сообщает Mash.

Физрук был задержан полицией, когда в органы поступило заявление от матери подростка. Парень учится на дизайнера в колледже 1-го МОК — учебного заведения, входящего в топ-20 по Москве. Также он состоит на учёте в ПНД, диагноз — «шизофрения». Не так давно он нашёл в себе силы признаться маме, что 31-летний преподаватель последние 2 месяца истязает его у себя дома.

Самого педагога уважают в профессиональных кругах, у него даже есть коллекция различных титулов, золотой знак отличия ГТО и ноль в графе жалоб на неподобающее профессионалу поведение. После задержания насильник во всём сознался, в его отношении возбуждено уголовное дело. Физруку грозит 10 лет тюремного заключения.