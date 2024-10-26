74-летний пастор с Филиппин изнасиловал более 10 украинок для «спасения от ада»
СBS: На Филиппинах пастор Киболой изнасиловал более 10 украинок в своей общине
Аполло Киболой. Обложка © apolloquiboloy.com
На Филиппинах продолжается суд над пастором Аполло Киболоем, который основал секту «Царство Иисуса Христа» и насиловал женщин, убеждая их в «религиозном долге» перед ним. На одном из последних слушаний показания дала украинка Юлия Воронина, признавшись, что среди жертв пастора было много её соотечественниц. Об этом пишет СBS News.
Киболой основал секту в 1985 году, провозгласив себя «назначенным Сыном Божьим». Все преступления сходили ему с рук из-за влиятельных покровителей в политических кругах, утверждает издание. Пастор был замешан в отмывании денег, насильственном удержании людей и вовлечении женщин в сексуальное рабство. В США Киболой был объявлен в розыск в 2021 году, его обвинили в мошенничестве и сексуальной торговле женщинами.
Только в сентябре этого года полиция Филиппин смогла арестовать 74-летнего пастора. По данным следствия, он изнасиловал как минимум 200 женщин, а за последние годы более 10 украинок стали жертвами его похоти. В суде потерпевшая Воронина рассказала, что мужчина постоянно угрожал проклятиями и «попаданием в ад», девушка подвергалась насилию несколько раз.
Она добавила, что Киболой прикрывался благотворительностью и разрешал женщинам жить в его общине совершенно бесплатно, но при этом имел ключи ото всех комнат и мог «навестить» ночью любую из своих постоялиц. В последние годы пастор особенно усиленно «помогал» приезжим красавицам с Украины, обещая им «божью благодать» и хорошую жизнь. Однако последователи Киболоя до сих пор не верят в его виновность, считая, что дело сфабриковано политическими оппонентами «наместника Бога».
Ранее газета The New York Times написала, что жительницам Украины стало сложно заводить романтические отношения, так как большая часть мужчин отправилась на фронт. При этом украинки не готовы связывать свою жизнь с военными, которые уже получили увечья на передовой. Поэтому женщины стали поглядывать в сторону Запада, надеясь найти избранника за рубежом, утверждает издание.