74-летний пастор с Филиппин изнасиловал более 10 украинок для «спасения от ада‎»

На Филиппинах продолжается суд над пастором Аполло Киболоем, который основал секту «Царство Иисуса Христа» и насиловал женщин, убеждая их в «религиозном долге» перед ним. На одном из последних слушаний показания дала украинка Юлия Воронина, признавшись, что среди жертв пастора было много её соотечественниц. Об этом пишет СBS News.

Киболой основал секту в 1985 году, провозгласив себя «назначенным Сыном Божьим». Все преступления сходили ему с рук из-за влиятельных покровителей в политических кругах, утверждает издание. Пастор был замешан в отмывании денег, насильственном удержании людей и вовлечении женщин в сексуальное рабство. В США Киболой был объявлен в розыск в 2021 году, его обвинили в мошенничестве и сексуальной торговле женщинами.

Только в сентябре этого года полиция Филиппин смогла арестовать 74-летнего пастора. По данным следствия, он изнасиловал как минимум 200 женщин, а за последние годы более 10 украинок стали жертвами его похоти. В суде потерпевшая Воронина рассказала, что мужчина постоянно угрожал проклятиями и «попаданием в ад», девушка подвергалась насилию несколько раз.

Она добавила, что Киболой прикрывался благотворительностью и разрешал женщинам жить в его общине совершенно бесплатно, но при этом имел ключи ото всех комнат и мог «навестить» ночью любую из своих постоялиц. В последние годы пастор особенно усиленно «помогал» приезжим красавицам с Украины, обещая им «божью благодать» и хорошую жизнь. Однако последователи Киболоя до сих пор не верят в его виновность, считая, что дело сфабриковано политическими оппонентами «наместника Бога».