Академия ФСИН в Рязани опровергла слухи об изнасиловании покончившей с собой курсантки
Академия ФСИН в Рязани проводит проверку из-за самоубийства 20-летней курсантки
Академия ФСИН России в Рязани проводит расследование в связи со смертью 20-летней третьекурсницы. Слухи о её отчислении задним числом являются должными, заверили в пресс-службе учреждения.
«По факту смерти курсантки 3-го курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
В Академии опровергли размещенную в СМИ информацию, назвав ее недостоверной и непроверенной. В частности, пресс-служба вуза подтвердила, что информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны мамы, является ложной, оба её родителя живы. Также было опровергнуто сообщение о предполагаемом изнасиловании, и в вузе отметили, что слухи о том, что девушку отчислили задним числом, не соответствуют действительности.
Ранее Life.ru сообщал, что курсантка Рязанской академии ФСИН покончила с собой. 17 ноября в её арендованной квартире была найдена мёртвой уроженка Пензенской области. Её отец является отставным генералом, а дядя занимает высокую должность в ФСИН.
ТАСС / Евгений Курсков