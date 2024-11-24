Академия ФСИН в Рязани опровергла слухи об изнасиловании покончившей с собой курсантки

В Академии опровергли размещенную в СМИ информацию, назвав ее недостоверной и непроверенной. В частности, пресс-служба вуза подтвердила, что информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны мамы, является ложной, оба её родителя живы. Также было опровергнуто сообщение о предполагаемом изнасиловании, и в вузе отметили, что слухи о том, что девушку отчислили задним числом, не соответствуют действительности.