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24 ноября, 13:56

Академия ФСИН в Рязани опровергла слухи об изнасиловании покончившей с собой курсантки

Академия ФСИН в Рязани проводит проверку из-за самоубийства 20-летней курсантки

Академия ФСИН России в Рязани проводит расследование в связи со смертью 20-летней третьекурсницы. Слухи о её отчислении задним числом являются должными, заверили в пресс-службе учреждения.

«По факту смерти курсантки 3-го курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В Академии опровергли размещенную в СМИ информацию, назвав ее недостоверной и непроверенной. В частности, пресс-служба вуза подтвердила, что информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны мамы, является ложной, оба её родителя живы. Также было опровергнуто сообщение о предполагаемом изнасиловании, и в вузе отметили, что слухи о том, что девушку отчислили задним числом, не соответствуют действительности.

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Ранее Life.ru сообщал, что курсантка Рязанской академии ФСИН покончила с собой. 17 ноября в её арендованной квартире была найдена мёртвой уроженка Пензенской области. Её отец является отставным генералом, а дядя занимает высокую должность в ФСИН.

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ТАСС / Евгений Курсков

Александра Мышляева
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