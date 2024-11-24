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24 ноября, 11:00

20-летняя курсантка академии ФСИН в Рязани покончила с собой

Курсантка рязанской академии ФСИН совершила самоубийство. Девушку 2004 года рождения нашли мёртвой в съёмной квартире 17 ноября.

Студентка приехала из Пензенской области. Известно, что её отец — отставной генерал, а дядя — высокопоставленный офицер ФСИН. В телефоне девушки нашли голосовое сообщение, в котором она критиковала педагогов академии, пишет YA62. Девушка рассказывала, что её не отпустили на похороны матери.

Журналисты утверждают, что уже после гибели курсантку из вуза отчислили, оформив документы о добровольном отчислении задним числом.

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Ранее в Оренбургской области полицейский, воспользовавшись табельным оружием, застрелил свою знакомую, вывез тело на кладбище, а затем и сам покончил с собой. Его тело потом нашли в служебном автомобиле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Владимир Озеров
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