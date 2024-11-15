В армии США увеличилось число военнослужащих, покончивших с собой

За прошедших год среди военнослужащих армии США более 500 человек покончили с собой. Данные показатели значительно выросли по сравнению со статистикой за 2022-й. Об этом сообщает Пентагон.

«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — говорится в заявлении.

Количество подобных случаев на 100 тысяч военных, как отмечается в материале, возросло на 9 процентов. При этом, намного чаще в группе риска оказываются молодые военнослужащие.