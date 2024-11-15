В армии США увеличилось число военнослужащих, покончивших с собой
Пентагон: 523 американских военных покончили с собой в 2023 году
За прошедших год среди военнослужащих армии США более 500 человек покончили с собой. Данные показатели значительно выросли по сравнению со статистикой за 2022-й. Об этом сообщает Пентагон.
«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — говорится в заявлении.
Количество подобных случаев на 100 тысяч военных, как отмечается в материале, возросло на 9 процентов. При этом, намного чаще в группе риска оказываются молодые военнослужащие.
Ранее Life.ru сообщал, что новым шефом Пентагона Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета. 44-летний журналист служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News.
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