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25 ноября, 11:37

Полицейского задержали в Самаре по подозрению в изнасиловании дочери-школьницы

В Самаре задержали полковника полиции по подозрению в изнасиловании дочери

Заместитель главы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте был задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии в отношении своей дочери-школьницы, которая впоследствии была найдена мёртвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении полковника полиции, который возглавляет отдел по работе с личным составом, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Кроме того, дело возбуждено дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого круг подозреваемых пока ещё устанавливаются.

РИА «Новости» уточняет, что в региональном СУСК России не комментируют это дело. На момент публикации отказались говорить на эту тему и в Средневолжском ЛУ МВД России.

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Life.ru

Марина Фещенко
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