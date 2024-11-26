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26 ноября, 07:21

Бывшая жена обвинила сына звезды «Улиц разбитых фонарей» в растлении сына с 3,5 лет

Экс-жена обвинила сына актёра «Улиц разбитых фонарей» Половцева в растлении сына

Степан Половцев. Фото © VK / Stefan Polovzev

Степан Половцев. Фото © VK / Stefan Polovzev

Бывшая жена обвинила сына актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева, 33-летнего Степана, в домогательствах к их маленькому общему сыну. Об этом стало известно Mash на Мойке.

Мать утверждает, что экс-супруг начал приставать к ребёнку во время совместных выходных, когда ему было всего 3,5 года. На вопросы бывшей Степан Половцев заверил, что он всего лишь чересчур усиленно помыл сына. У женщины остались сомнения, из-за чего она ограничила общение отца и сына. После случившегося Степану разрешалось видеться с ребёнком только в её присутствии.

Но затем Половцев подал иск в суд о пересмотре общения с сыном. Сейчас мальчику назначена психологическая экспертиза. Сын звезды нулевых скандал комментировать отказался.

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А ранее замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте был задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии в отношении своей дочери-школьницы, которая впоследствии была найдена мёртвой. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Андрей Бражников
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