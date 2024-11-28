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28 ноября, 16:50

ISU отстранил выступающего за США фигуриста Ивана Десятова за домогательства

Иван Десятов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivandesyatov_

Иван Десятов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivandesyatov_

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуриста Ивана Десятова от всех турниров под своей эгидой после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Уроженец Москвы, ныне представляющий США, оказался в центре скандала после временного отстранения, наложенного Американским центром безопасного спорта 18 октября. Тогда фигуристу вменили «неподобающее поведение».

ISU пересмотрел свой этический кодекс и решил, что временные отстранения, наложенные другими организациями, могут быть признаны и включены в решения совета ISU. В результате, Десятову запрещено участвовать во всех соревнованиях, санкционированных ISU.

«Совет ISU рекомендует всем членам организации распространить приостановку на все виды деятельности и соревнования, находящиеся под их контролем», — говорится в официальном заявлении ISU. Это решение подчеркивает серьёзность подхода союза к вопросам этики и безопасности в спорте.

Иван Десятов известен своими выступлениями в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. Ранее он представлял Россию и Белоруссию, где в партнёрстве с Екатериной Андреевой становился чемпионом страны. Однако его спортивная карьера теперь под угрозой.

Эта ситуация поднимает важные вопросы о безопасности и этике в спортивной среде, требуя от организаций жесткого контроля и быстрого реагирования на подобные инциденты. ISU демонстрирует пример оперативного и ответственного подхода, защищая участников и репутацию спорта.

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Ранее Life.ru писал, что фигуристу Ивану Десятову запретили выступать из-за секса с несовершеннолетней. Если обвинение подтвердится, то танцору на льду может грозить тюрьма.

Александра Журавская
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