Выступающего за США российского фигуриста отстранили за секс с подростком

Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США, отстранён от соревнований из-за подозрений в сексуальном контакте с несовершеннолетней. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По словам источников, девушка была младше 16 лет. Если обвинение подтвердится, то танцору на льду может грозить тюрьма.

Иван Десятов вместе со своей партнёршей Изабеллой Флорес должен был выступить на Гран-При США, однако пару сняли с соревнований. В качестве официальной причины на сайте указано ненадлежащее поведение спортсмена.

Фигурист получил гражданство США в 2022 году. До этого 23-летний спортсмен выступал в России в паре с Ириной Хаврониной. Затем один год он откатался с Екатериной Андреевой за сборную Белоруссии. После заплатил компенсацию размером $25 тысяч белорусской федерации фигурного катания и уехал в Америку.