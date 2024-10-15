Стало известно, что решил сделать Мбаппе после обвинений в изнасиловании

Нападающий испанского ФК «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе готов дать решительный ответ после обвинений в изнасиловании. Спортсмен подаст жалобу на клевету в свой адрес, рассказала в беседе с Agence France-Presse адвокат французского футболиста Мари Алис Каню-Бернар.

«Игрок подаст жалобу на этот клеветнический донос, нельзя позволять, чтобы человека оклеветали и опорочили таким образом. Килиан спокоен, он не понимает, в чём его действительно можно обвинить», — отметила правозащитница.