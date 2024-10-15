Стало известно, что решил сделать Мбаппе после обвинений в изнасиловании
AFP: Мбаппе подаст жалобу на клевету после обвинений в изнасиловании
Киллиан Мбаппе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe
Нападающий испанского ФК «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе готов дать решительный ответ после обвинений в изнасиловании. Спортсмен подаст жалобу на клевету в свой адрес, рассказала в беседе с Agence France-Presse адвокат французского футболиста Мари Алис Каню-Бернар.
«Игрок подаст жалобу на этот клеветнический донос, нельзя позволять, чтобы человека оклеветали и опорочили таким образом. Килиан спокоен, он не понимает, в чём его действительно можно обвинить», — отметила правозащитница.
Обвинение в изнасиловании поступило в адрес форварда «Реала» 12 октября. В заявлении пострадавшей говорится, спортсмен якобы надругался над ней в отеле Стокгольма, когда отдыхал с друзьями на прошлой неделе. Мбаппе публично опроверг клевету в свой адрес, но испанский ФК на всякий случай вырезал его с рекламного плаката.