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15 октября, 19:08

Стало известно, что решил сделать Мбаппе после обвинений в изнасиловании

AFP: Мбаппе подаст жалобу на клевету после обвинений в изнасиловании

Киллиан Мбаппе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe

Киллиан Мбаппе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe

Нападающий испанского ФК «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе готов дать решительный ответ после обвинений в изнасиловании. Спортсмен подаст жалобу на клевету в свой адрес, рассказала в беседе с Agence France-Presse адвокат французского футболиста Мари Алис Каню-Бернар.

«Игрок подаст жалобу на этот клеветнический донос, нельзя позволять, чтобы человека оклеветали и опорочили таким образом. Килиан спокоен, он не понимает, в чём его действительно можно обвинить», — отметила правозащитница.

Среди пострадавших 19-летняя девушка: Скандального рэпера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях
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Обвинение в изнасиловании поступило в адрес форварда «Реала» 12 октября. В заявлении пострадавшей говорится, спортсмен якобы надругался над ней в отеле Стокгольма, когда отдыхал с друзьями на прошлой неделе. Мбаппе публично опроверг клевету в свой адрес, но испанский ФК на всякий случай вырезал его с рекламного плаката.

Илья Пушкарев
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