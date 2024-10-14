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14 октября, 20:13

Среди пострадавших 19-летняя девушка: Скандального рэпера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях

NBC News: Рэпера P. Diddy обвинили в пяти новых изнасилованиях

Скандально известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс, он же P. Diddy, вновь обвинён в нескольких эпизодах с сексуальным насилием. Серию из пяти гражданских исков против исполнителя 14 октября подали трое мужчин и две женщины. Выдержки из заявлений привёл телеканал NBC News.

«Самое старое из обвинений исходит от женщины, которая утверждает, что Комбс напал на неё и изнасиловал в туалете в 1995 году, когда она пришла на вечеринку по случаю выхода музыкального клипа», — сказано в документах.

Автор другого иска сообщила, что в 2004 году Комбс надругался над ней в номере отеля на Манхэттене. Тогда девушке было всего 19 лет, и она ещё училась в колледже. Другой обвинитель заявил об изнасиловании со стороны Комбса в Хэмптонсе, на одной из его «белых вечеринок» 2006 года. Следующее заявление подал сотрудник магазина в нью-йоркском универмаге, которого P. Diddy обесчестил в 2008 году.

«Самым последним обвинением, описанным в одном из судебных исков, был инцидент, произошедший в 2021 году. Обвинитель утверждает, что почувствовал дезориентацию после одной выпивки на вечеринке и подвергся сексуальному насилию со стороны Комбса и других неизвестных мужчин», — сообщил телеканал.

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Напомним, что 17 сентября Комбса арестовали после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Пока продюсер находился под стражей, всплыли новые подробности его криминального прошлого. При этом часть пострадавших и коллег P. Diddy могут скрывать компрометирующую информацию о нём из-за подкупа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Илья Пушкарев
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