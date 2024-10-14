Среди пострадавших 19-летняя девушка: Скандального рэпера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях

Скандально известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс, он же P. Diddy, вновь обвинён в нескольких эпизодах с сексуальным насилием. Серию из пяти гражданских исков против исполнителя 14 октября подали трое мужчин и две женщины. Выдержки из заявлений привёл телеканал NBC News.

«Самое старое из обвинений исходит от женщины, которая утверждает, что Комбс напал на неё и изнасиловал в туалете в 1995 году, когда она пришла на вечеринку по случаю выхода музыкального клипа», — сказано в документах.

Автор другого иска сообщила, что в 2004 году Комбс надругался над ней в номере отеля на Манхэттене. Тогда девушке было всего 19 лет, и она ещё училась в колледже. Другой обвинитель заявил об изнасиловании со стороны Комбса в Хэмптонсе, на одной из его «белых вечеринок» 2006 года. Следующее заявление подал сотрудник магазина в нью-йоркском универмаге, которого P. Diddy обесчестил в 2008 году.