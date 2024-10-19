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19 октября, 10:59

Выступающий за США русский фигурист Десятов отстранён за недостойное поведение

Иван Десятов. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivandesyatov_

Иван Десятов. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivandesyatov_

Представляющий США в танцах на льду российский фигурист Иван Десятов получил временное отстранение от соревнований. Об этом рассказали на сайте Американского центра безопасного спорта.

23-летнего спортсмена обвинили в «в ненадлежащем поведении», однако подробности держатся в тайне. Десятов в танцах на льду выступает в танцах на льду в паре с Изабеллой Флорес. Дуэт в последний момент отказался участвовать в американском этапе Гран-при, который начался 18 октября.

Десятов выступает за США с 2022 года, они на пару с Флорес стали седьмыми и десятыми на чемпионатах страны.

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Ранее появилась новость о том, что ключевой темой заседания Совета Международного союза конькобежцев станет возвращение российских спортсменов на международные соревнования с началом нового сезона. Однако затем организация решила продлить отстранение.

Владимир Озеров
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