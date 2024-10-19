Выступающий за США русский фигурист Десятов отстранён за недостойное поведение

Представляющий США в танцах на льду российский фигурист Иван Десятов получил временное отстранение от соревнований. Об этом рассказали на сайте Американского центра безопасного спорта.

23-летнего спортсмена обвинили в «в ненадлежащем поведении», однако подробности держатся в тайне. Десятов в танцах на льду выступает в танцах на льду в паре с Изабеллой Флорес. Дуэт в последний момент отказался участвовать в американском этапе Гран-при, который начался 18 октября.