Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:11

Тарасова возмутилась датой захоронения фигуристов Протопопова и Белоусовой

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что поражена датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. По её словам, организаторы церемонии выбрали неудачную дату, так как большинство фигуристов попросту не смогут на неё попасть.

«Я поражена. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — сказала Тарасова в интервью «РБК Спорт».

Напомним, Олег Протопопов умер в ноябре 2023 года в швейцарском городе Интерлакене. Двукратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 91 года. Вместе с супругой Людмилой Белоусовой Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. Ещё в 2022 году он завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище Санкт-Петербурга вместе с супругой, которая скончалась в сентябре 2017 года. Её прах Протопопов хранил у себя дома.

Прах супругов сегодня, 11 сентября, захоронили на Волковском кладбище. При этом с 10 по 12 сентября в Новогорске проходят закрытые предсезонные прокаты фигуристов. А с 14 по 15 сентября в Северной столице пройдут контрольные прокаты российской сборной.

Александра Маслякова проводили в последний путь бурными аплодисментами
Александра Маслякова проводили в последний путь бурными аплодисментами
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров