Тарасова возмутилась датой захоронения фигуристов Протопопова и Белоусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что поражена датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. По её словам, организаторы церемонии выбрали неудачную дату, так как большинство фигуристов попросту не смогут на неё попасть.

«Я поражена. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — сказала Тарасова в интервью «РБК Спорт».

Напомним, Олег Протопопов умер в ноябре 2023 года в швейцарском городе Интерлакене. Двукратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 91 года. Вместе с супругой Людмилой Белоусовой Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. Ещё в 2022 году он завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище Санкт-Петербурга вместе с супругой, которая скончалась в сентябре 2017 года. Её прах Протопопов хранил у себя дома.