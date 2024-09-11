Александра Маслякова проводили в последний путь бурными аплодисментами
Известного телеведущего Александра Маслякова проводили в последний путь бурными аплодисментами. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Гроб вынесли из концертного зала «Планета КВН», где собрались почитатели и участники Клуба весёлых и находчивых.
Александра Маслякова провожают в последний путь в Москве. Видео © Life.ru
Александр Масляков скончался 8 сентября после долгой борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание проходит в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.
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