Дочь Тутберидзе и сын Смолкина назвали причину смены спортивного гражданства
Дэвис и Смолкин заявили, что сменили гражданство ради продолжения карьеры
Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / di_davis
Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её муж, сын актёра Бориса Смолкина Глеб объяснили, почему сменили спортивное гражданство. Теперь пара выступает в танцах на льду за сборную Грузии.
По словам Смолкина, они задумались о смене спортивного гражданства осенью 2022 года, когда стало понятно, что возвращать российских спортсменов на международные турниры никто не собирается.
«Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать ещё долго. Мы начали задумываться, что делать дальше – при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет», — рассказал фигурист в интервью sports.ru.
Смолкин и Дэвис отметили, что хотят делать карьеру на международной арене.
Сейчас они тренируются в Монреальской академии танцев на льду (Ice Academy of Montreal, I.AM), которая считается сильнейшей в мире.
Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России в июне 2023 года официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Ранее пара выступала за сборную России, в том числе на Олимпиаде в Пекине.