Дочь Тутберидзе и сын Смолкина назвали причину смены спортивного гражданства

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её муж, сын актёра Бориса Смолкина Глеб объяснили, почему сменили спортивное гражданство. Теперь пара выступает в танцах на льду за сборную Грузии.

По словам Смолкина, они задумались о смене спортивного гражданства осенью 2022 года, когда стало понятно, что возвращать российских спортсменов на международные турниры никто не собирается.

«Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать ещё долго. Мы начали задумываться, что делать дальше – при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет», — рассказал фигурист в интервью sports.ru.

Смолкин и Дэвис отметили, что хотят делать карьеру на международной арене.

Сейчас они тренируются в Монреальской академии танцев на льду (Ice Academy of Montreal, I.AM), которая считается сильнейшей в мире.