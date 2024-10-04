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4 октября, 11:18

Дочь Тутберидзе и сын Смолкина назвали причину смены спортивного гражданства

Дэвис и Смолкин заявили, что сменили гражданство ради продолжения карьеры

Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / di_davis

Фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / di_davis

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её муж, сын актёра Бориса Смолкина Глеб объяснили, почему сменили спортивное гражданство. Теперь пара выступает в танцах на льду за сборную Грузии.

По словам Смолкина, они задумались о смене спортивного гражданства осенью 2022 года, когда стало понятно, что возвращать российских спортсменов на международные турниры никто не собирается.

«Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать ещё долго. Мы начали задумываться, что делать дальше – при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет», — рассказал фигурист в интервью sports.ru.

Смолкин и Дэвис отметили, что хотят делать карьеру на международной арене.

Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство
Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство

Сейчас они тренируются в Монреальской академии танцев на льду (Ice Academy of Montreal, I.AM), которая считается сильнейшей в мире.

Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России в июне 2023 года официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Ранее пара выступала за сборную России, в том числе на Олимпиаде в Пекине.

Полина Никифорова
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