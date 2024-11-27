Порно вместо спорта: Эти 6 девушек бросили всё и построили карьеру в фильмах для взрослых

Сложности в спорте порой заставляют спортсменок искать радикальные пути выхода из кризиса. Финансовые трудности, травмы, неудачи в карьере и давление часто оказываются настолько сильными, что единственным способом выжить становится работа в откровенных индустриях. Мы собрали истории шести спортсменок, которые отказались от своих амбиций ради того, чтобы просто выжить и снова встать на ноги.

Мэро Имаи: сноуборд и тяжёлая депрессия

6 спортсменок, которые оставили карьеру ради порно. Фото © Getty Images / Agence Zoom

Японская сноубордистка Мэро Имаи подавала большие надежды, завоёвывая призовые места на мировых чемпионатах. Но после серьёзной травмы её карьера разрушилась, а депрессия только усугубила ситуацию. Лишившись доходов, Мэро была вынуждена искать работу сначала в барах, затем в эскорт-услугах, а позже в индустрии взрослых фильмов. Сегодня она говорит, что это был её единственный шанс не оказаться на улице.

Рене Грейси: автоспорт без денег

Как травмы и бедность толкают спортсменок в порноиндустрию. Фото © Getty Images / Robert Cianflone

Австралийская автогонщица Рене Грейси столкнулась с жестокой реальностью — её выступления приносили больше морального выгорания, чем прибыли. Долги росли, а гонки уже не вызывали прежнего энтузиазма. Чтобы справиться с финансовым кризисом, она начала публиковать откровенные фото, а затем переключилась на видеоконтент. Этот шаг позволил ей выплатить долги и найти стабильный доход.

Мелисса Буланхаги: фигурное катание и непреодолимые препятствия

Чем сейчас занимаются бывшие звёзды спорта. Фото © Wikipedia / Jada Kai

Американская фигуристка Мелисса Буланхаги мечтала о спортивной славе, но конкуренция и отсутствие возможностей разрушили её надежды. Попытки тренерской карьеры не принесли успеха, а финансовые проблемы лишь усилились. В конце концов она начала работать в индустрии взрослых фильмов, сменив имя на Джада Кай. Для неё это стало способом пережить тяжёлый период, хотя спорт она вспоминает с горечью.

Холли Ходжес: катастрофа, изменившая всё

Почему спортсменки выбирают уйти в порно. Фото © Wikipedia / Toglenn

Американская фигуристка Холли Ходжес завершила карьеру после серьёзной автокатастрофы. Лишившись привычного дохода, она стала работать стриптизёршей, а затем вошла в мир фильмов для взрослых. Несмотря на успех в новой сфере, Холли открыто говорит, что этот путь был далеко не мечтой, а необходимостью.

Кортни Тиллия: тяжёлый выбор учителя

6 шокирующих историй перехода из спорта в фильмы для взрослых. Фото © Getty Images / Albert L. Ortega

Кортни Тиллия долгое время работала учителем физкультуры, но низкая зарплата и постоянный стресс вынудили её искать другой способ заработка. Девушка создала аккаунт на OnlyFans, чтобы покрыть долги и обеспечить семью. Хотя её доходы заметно выросли, она признаёт, что этот шаг был вынужденным и дался ей непросто.

Лани Блэр: фитнес и откровенные съёмки

Зачем звёзды спорта идут в откровенные индустрии. Фото © Getty Images / Bryan Steffy

Фитнес-модель Лани Блэр была на грани финансового краха, когда решила зарегистрироваться на OnlyFans. Этот шаг помог ей решить финансовые проблемы, но стал причиной многочисленных споров в её окружении. Сама Лани говорит, что в тот момент у неё просто не было другого выхода.