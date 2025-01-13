Под Самарой голый мужчина сбежал из больницы и откусил нос продавщице в магазине
Задержание откусившего нос жителя Самарской области. Обложка © Mash
В Самарской области мужчина голышом сбежал из больницы и откусил нос продавщице в супермаркете. После задержания он умер, сообщает Mash.
Последствия дебоша в магазине под Самарой. Видео © Mash
Сообщается, что инцидент случился в поселении Станция Клявлино. Сначала голый мужчина бегал по улице и кричал, что всех обманывают, а после забежал в магазин, ударил сотрудницу и откусил ей кончик носа. Мужчину задержал случайный полицейский, зашедший за продуктами. Вскоре дебошира госпитализировали, в больнице он умер. Причины смерти уточняются. Известно, что за пару часов до «шоппинга» бегун погрел дома еду и едва не спалил квартиру, после чего его отвезли в больницу в первый раз.
Ранее Life.ru писал, что в продуктовом магазине в городе Щёлково мужчина устроил пьяный дебош, напав на сотрудников и посетителей. 18-летний злоумышленник носился по супермаркету с ножом и кидался на людей. Вскоре его скрутили очевидцы.