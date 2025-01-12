Две сестры попали под руку разъярённого калининградца из-за броска снежком в его машину

В Калининграде две сестрёнки играли в снежки около дороги и случайно попали в проезжающее авто. Разъярённый водитель вышел из машины и несколько раз замахнулся на девочек. Делом уже заинтересовались в СК России.

В Калининграде водитель ударил 6-летнюю девочку из-за броска снежком в машину. Видео © Telegram / Amber Mash

По данному факту организована процессуальная поверка. Как сообщает телеграм-канал Amber Mash, мать ищет свидетелей произошедшего. У младшей 6-летней сестры после случившегося образовалась на лбу шишка и небольшой синяк. Девочки в день происшествия направлялись в воскресную школу.