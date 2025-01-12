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12 января, 10:13

Две сестры попали под руку разъярённого калининградца из-за броска снежком в его машину

В Калининграде мужчина ударил 6-летнюю девочку из-за броска снежком в авто

В Калининграде две сестрёнки играли в снежки около дороги и случайно попали в проезжающее авто. Разъярённый водитель вышел из машины и несколько раз замахнулся на девочек. Делом уже заинтересовались в СК России.

В Калининграде водитель ударил 6-летнюю девочку из-за броска снежком в машину. Видео © Telegram / Amber Mash

По данному факту организована процессуальная поверка. Как сообщает телеграм-канал Amber Mash, мать ищет свидетелей произошедшего. У младшей 6-летней сестры после случившегося образовалась на лбу шишка и небольшой синяк. Девочки в день происшествия направлялись в воскресную школу.

Ранее водитель Toyota избил пенсионера во Владивостоке из-за того, что тот «задел» его машину. Мужчина нанёс несколько ударов по лицу пешехода, в результате чего пенсионер упал на землю. При этом, водителем иномарки оказался профессиональный спортсмен.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Полина Никифорова
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