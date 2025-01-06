Пауэрлифтер выскочил из Toyota и жестоко избил дедушку прямо на переходе во Владивостоке

Во Владивостоке водитель иномарки избил переходившего дорогу пенсионера. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю. В Сети уже гуляет видео жуткого происшествия.

Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»

На кадрах видно, как мужчина на «зебре» задевает белый автомобиль. После этого водитель выскакивает из машины и наносит несколько ударов по лицу пешехода, в результате чего пенсионер падает на землю. ЧП произошло на улице Приходько, в районе железнодорожного переезда на Луговой.

По факту совершения действий хулиганского характера в отношении водителя уже заведено уголовное дело. По данным СУ СК России по Приморскому краю, принято решение о заключении мужчины под стражу. Следователям удалось оперативно установить его личность.

«Им оказался 35-летний житель Владивостока. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел СКР Приморья для производства следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Водитель, который избил пенсионера во Владивостоке. Фото © Telegram / Amur Mash