Пауэрлифтер выскочил из Toyota и жестоко избил дедушку прямо на переходе во Владивостоке
Спортсмен на Toyota избил пенсионера на переходе во Владивостоке, он задержан
Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Обложка © Telegram / «Следком Приморья»
Во Владивостоке водитель иномарки избил переходившего дорогу пенсионера. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю. В Сети уже гуляет видео жуткого происшествия.
Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»
На кадрах видно, как мужчина на «зебре» задевает белый автомобиль. После этого водитель выскакивает из машины и наносит несколько ударов по лицу пешехода, в результате чего пенсионер падает на землю. ЧП произошло на улице Приходько, в районе железнодорожного переезда на Луговой.
По факту совершения действий хулиганского характера в отношении водителя уже заведено уголовное дело. По данным СУ СК России по Приморскому краю, принято решение о заключении мужчины под стражу. Следователям удалось оперативно установить его личность.
«Им оказался 35-летний житель Владивостока. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел СКР Приморья для производства следственных действий», — уточнили в ведомстве.
Водитель, который избил пенсионера во Владивостоке. Фото © Telegram / Amur Mash
По данным телеграм-канала Amur Mash, избивший пенсионера во Владивостоке водитель оказался профессиональным спортсменом. Его зовут Андрей, он водит автомобиль Toyota Mark X. Мужчина участвовал в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге. Категория — до 90 кг. У 35-летнего агрессора есть уже восемь штрафов. Последний он получил за превышение скорости.
Ранее во Владивостоке произошло несколько серьёзных ЧП. Так, рабочие уронили рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку. Кроме того, как бешеный экскаватор сбил девочку и раздавил ей ноги. А ещё пенсионерка умерла после падения в кипяток на остановке.