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6 января, 06:41

Пауэрлифтер выскочил из Toyota и жестоко избил дедушку прямо на переходе во Владивостоке

Спортсмен на Toyota избил пенсионера на переходе во Владивостоке, он задержан

Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Обложка © Telegram / «Следком Приморья»

Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Обложка © Telegram / «Следком Приморья»

Во Владивостоке водитель иномарки избил переходившего дорогу пенсионера. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю. В Сети уже гуляет видео жуткого происшествия.

Во Владивостоке водитель избил пенсионера. Видео © Telegram / «Город В | Владивосток»

На кадрах видно, как мужчина на «зебре» задевает белый автомобиль. После этого водитель выскакивает из машины и наносит несколько ударов по лицу пешехода, в результате чего пенсионер падает на землю. ЧП произошло на улице Приходько, в районе железнодорожного переезда на Луговой.

По факту совершения действий хулиганского характера в отношении водителя уже заведено уголовное дело. По данным СУ СК России по Приморскому краю, принято решение о заключении мужчины под стражу. Следователям удалось оперативно установить его личность.

«Им оказался 35-летний житель Владивостока. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел СКР Приморья для производства следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Водитель, который избил пенсионера во Владивостоке. Фото © Telegram / Amur Mash

Водитель, который избил пенсионера во Владивостоке. Фото © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала Amur Mash, избивший пенсионера во Владивостоке водитель оказался профессиональным спортсменом. Его зовут Андрей, он водит автомобиль Toyota Mark X. Мужчина участвовал в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге. Категория — до 90 кг. У 35-летнего агрессора есть уже восемь штрафов. Последний он получил за превышение скорости.

Автомобиль слетел с косогора во Владивостоке и пролетел вниз 12 метров
Автомобиль слетел с косогора во Владивостоке и пролетел вниз 12 метров

Ранее во Владивостоке произошло несколько серьёзных ЧП. Так, рабочие уронили рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку. Кроме того, как бешеный экскаватор сбил девочку и раздавил ей ноги. А ещё пенсионерка умерла после падения в кипяток на остановке.

Борис Эльфанд
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