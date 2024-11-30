Во Владивостоке пенсионерка умерла после падения в кипяток на остановке

Во Владивостоке скончалась пожилая женщина, которая упала в кипяток, потоком вырывавшийся из повреждённой трубы прямо на остановке общественного транспорта. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«(Пенсионерка) умерла», — сказал собеседник агентства, напомнив, что инцидент произошёл ещё 15 ноября возле ТЦ «Калина-Молл».

В тот день прорвало трубу теплотрассы, и остановку быстро залило горячей водой. Ждавшая транспорт 69-летняя пенсионерка оступилась и упала в кипяток. В тяжёлом состоянии женщину госпитализировали. Полиция уже задержала начальника тепловой сети. Ему вменяется ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности при ремонте трубопровода». Подозреваемый, как утверждается, не выполнил требования безопасности во время ремонта трубы. В частности опасная зона не имела ограждений, а рядом не стояли специальные предупреждающие таблички и знаки.