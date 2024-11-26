Фонтан кипятка загнал петербуржцев в машинах в опасную ловушку: трое обварились

Из-за аварии было перекрыто горячее водоснабжение и отопление. В результате происшествия пострадали три человека. Люди оказались заперты в машинах посреди потока кипятка. На дорогах также изменены трассы нескольких автобусных маршрутов из-за невозможности проезда по улице Маршала Захарова.

«Как обычно куча техники, а толку-то ноль. Это уже вторая авария за последние 10 дней. Мы за прошлую ещё не получили никаких объяснений — что сутки не было ни отопления, ни горячей воды. Сейчас никто тоже не оповещает, на сколько будет отключено. Это при том что ещё морозов нет. А что у нас будет дальше?», — рассказал местный житель Александр порталу 78.ru.