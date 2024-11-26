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26 ноября, 07:00

Фонтан кипятка загнал петербуржцев в машинах в опасную ловушку: трое обварились

Три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Обложка © Svetlana_Antropenkova

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Обложка © Svetlana_Antropenkova

В Санкт-Петербурге произошла крупная авария. Улицу Маршала Захарова напротив дома №50 полностью заволокло паром. В ночь с 25 на 26 ноября там произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате прорыва трубы с горячей водой пострадали три человека. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Из-за аварии было перекрыто горячее водоснабжение и отопление. В результате происшествия пострадали три человека. Люди оказались заперты в машинах посреди потока кипятка. На дорогах также изменены трассы нескольких автобусных маршрутов из-за невозможности проезда по улице Маршала Захарова.

«Как обычно куча техники, а толку-то ноль. Это уже вторая авария за последние 10 дней. Мы за прошлую ещё не получили никаких объяснений — что сутки не было ни отопления, ни горячей воды. Сейчас никто тоже не оповещает, на сколько будет отключено. Это при том что ещё морозов нет. А что у нас будет дальше?», — рассказал местный житель Александр порталу 78.ru.

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Ранее Life.ru сообщал о трагедии в Волгограде, связанной также с прорывом трубы. В городе пенсионер умер от сильных ожогов после того, как в квартире произошла авария. Мужчину залило кипятком в туалете, он скончался на месте.

Наталья Афонина
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