В Волгограде пенсионер заживо сварился в собственном туалете из-за прорыва трубы

В Волгограде пенсионер скончался от сильных ожогов после того, как в его квартире прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в девятиэтажном доме в Кировском районе пожилой мужчина получил сильные ожоги тела. Оказалось, что пенсионера залило кипятком в туалете. После он скончался.

«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины», — приводит ТАСС слова представителя регионального комитета здравоохранения.