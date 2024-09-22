В Волгограде пенсионер заживо сварился в собственном туалете из-за прорыва трубы
В Волгограде пенсионер умер от ожогов после прорыва трубы в туалете
В Волгограде пенсионер скончался от сильных ожогов после того, как в его квартире прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в девятиэтажном доме в Кировском районе пожилой мужчина получил сильные ожоги тела. Оказалось, что пенсионера залило кипятком в туалете. После он скончался.
«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины», — приводит ТАСС слова представителя регионального комитета здравоохранения.
А ранее Life.ru писал, что мужчина оказался заточён в коллекторе под струёй кипятка в Москве. ЧП произошло на территории детского сада. При осмотре два коммунальщика залезли в коллектор для проверки, один смог выбраться, а другой — нет. Он погиб.
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