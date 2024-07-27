Умер 25-летний сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери

Сотрудник МЧС Кирилл Старостенко, пострадавший во время спасения людей после прорыва трубы с горячей водой в Твери, умер в больнице. Молодой человек получил страшные ожоги, когда пытался помочь людям, упавшим в машине в яму с кипятком. Об этом сообщает МЧС России.

"Когда Кирилл Старостенко подошёл к автомобилю, грунт обвалился ещё и на обочине. Начальник караула упал в кипяток. Врачи боролись за жизнь Кирилла, но, к сожалению, вчера он погиб", — рассказали в ведомстве.

Кириллу было всего 25 лет. Несмотря на это, на его счету десятки спасённых жизней. Коллеги из МЧС России выразили соболезнования семье спасателя после его героической гибели.