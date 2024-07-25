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25 июля, 07:01

"Охранял покой жителей": Губернатор Калужской области поделился подробностями крушения Ми-28

Шапша выразил соболезнования родным пилотов Ми-28, упавшего под Калугой

Российский вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Российский вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Ударный вертолёт Ми-28, разбившийся в Калужской области, нёс боевое дежурство. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Экипаж <...> охранял покой мирных жителей. Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким пилотов, а также их сослуживцам. Шапша отметил, что они — герои, которые до самой смерти были верны воинскому долгу.

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Напомним, в Жиздринском районе Калужской области разбился военный Ми-28. На месте работают спасатели и комиссия ВКС России. Воздушное судно рухнуло в лесном массиве. Экипаж погиб. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность.

Матвей Константинов
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