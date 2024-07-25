"Охранял покой жителей": Губернатор Калужской области поделился подробностями крушения Ми-28

"Экипаж <...> охранял покой мирных жителей. Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким пилотов, а также их сослуживцам. Шапша отметил, что они — герои, которые до самой смерти были верны воинскому долгу.