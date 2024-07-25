"Охранял покой жителей": Губернатор Калужской области поделился подробностями крушения Ми-28
Шапша выразил соболезнования родным пилотов Ми-28, упавшего под Калугой
Российский вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris
Ударный вертолёт Ми-28, разбившийся в Калужской области, нёс боевое дежурство. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Экипаж <...> охранял покой мирных жителей. Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона принёс соболезнования родным и близким пилотов, а также их сослуживцам. Шапша отметил, что они — герои, которые до самой смерти были верны воинскому долгу.
Напомним, в Жиздринском районе Калужской области разбился военный Ми-28. На месте работают спасатели и комиссия ВКС России. Воздушное судно рухнуло в лесном массиве. Экипаж погиб. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность.