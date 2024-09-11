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11 сентября, 12:00

Очутившийся в коллекторе под струёй кипятка московский коммунальщик погиб

Коммунальщик, упавший в коллектор на территории детского сада в Москве погиб. По информации SHOT, 48-летний Дмитрий С. вместе с коллегой — 46-летним Вячеславом Х. — днём работали в коллекторе на Марьинском бульваре. Позднее там случился прорыв горячей воды.

Поиски погибшего коммунальщика. Видео © SHOT

Вячеслав смог спастись, его доставили в ГКБ №36, а вот Дмитрию выбраться не удалось. Сейчас тело пытаются вытащить из коллектора. На видео — его поиски.

Работы на месте гибели коммунальщика. Видео © Telegram / МЧС России

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Напомним, ЧП произошло на территории детского садика №2334 на Марьинском бульваре. При осмотре два коммунальщика залезли в коллектор для проверки, один смог выбраться, а другой, предварительно, ушёл на глубину 40 метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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