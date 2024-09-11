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11 сентября, 11:10

Московский коммунальщик оказался заточён в коллекторе под струёй кипятка

SHOT: В Москве кипяток заливает коллектор с коммунальщиком внутри

Прямо сейчас в Москве кипяток заливает коллектор, в котором находится сотрудник коммунальной службы. Мужчине стало плохо во время проверки на территории детского сада, он не может выбраться, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло на территории детского садика №2334 на Марьинском бульваре. При осмотре два коммунальщика залезли в коллектор для проверки, один смог выбраться, а другой, предварительно, ушёл на глубину 40 метров. Место происшествия оцеплено.

В детсаду саду сейчас находится около 170 детей.

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Ранее Life.ru сообщал, что скончался сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери. Ему было всего 25 лет.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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