Московский коммунальщик оказался заточён в коллекторе под струёй кипятка

Прямо сейчас в Москве кипяток заливает коллектор, в котором находится сотрудник коммунальной службы. Мужчине стало плохо во время проверки на территории детского сада, он не может выбраться, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло на территории детского садика №2334 на Марьинском бульваре. При осмотре два коммунальщика залезли в коллектор для проверки, один смог выбраться, а другой, предварительно, ушёл на глубину 40 метров. Место происшествия оцеплено.

В детсаду саду сейчас находится около 170 детей.