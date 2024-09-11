Московский коммунальщик оказался заточён в коллекторе под струёй кипятка
SHOT: В Москве кипяток заливает коллектор с коммунальщиком внутри
Прямо сейчас в Москве кипяток заливает коллектор, в котором находится сотрудник коммунальной службы. Мужчине стало плохо во время проверки на территории детского сада, он не может выбраться, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ЧП произошло на территории детского садика №2334 на Марьинском бульваре. При осмотре два коммунальщика залезли в коллектор для проверки, один смог выбраться, а другой, предварительно, ушёл на глубину 40 метров. Место происшествия оцеплено.
В детсаду саду сейчас находится около 170 детей.
Ранее Life.ru сообщал, что скончался сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери. Ему было всего 25 лет.
ТАСС / Сергей Фадеичев