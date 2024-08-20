"Водопад" забил на 8-м этаже дома во Владивостоке и залил весь подъезд

Во Владивостоке затопило подъезд многоэтажного дома на улице Каплунова из-за прорыва водосточной трубы во время мощного ливня. Организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Последствия подтопления подъезда дома во Владивостоке. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Предварительно установлено, что вечером 19 августа 2024 года на восьмом этаже многоквартирного дома произошёл порыв участка водосточной трубы, расположенного в подъезде. В результате атмосферные осадки попали прямиком в подъезд и стекали по лестнице", — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что организована проверка по факту повреждения общедомового имущества жильцов. Специалисты уже зафиксировали ряд нарушений со стороны управляющей организации, директору ООО УК "Невельского" уже внесли представление об устранении выявленных нарушений.

В прокуратуре дополнили, что многоэтажный дом находился на капитальном ремонте с мая. Там собирались восстанавливать крышу и водосток.