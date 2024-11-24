Двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата во Владивостоке

Двухлетняя девочка ошпарилась кипятком из самогонного аппарата, она доставлена в больницу во Владивостоке в тяжёлом состоянии. О ЧП сообщает Прокуратура Приморского края.

«Ночью 24 ноября девочка, 2022 года рождения, во время игры с сестрой в комнате квартиры на ул. Пушкинской задела «самогонный аппарат», в результате чего кипяток из устройства попал на ребёнка», – рассказали в ведомстве.

Малышка получила сильные ожоги. Прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку по факту ЧП. Её результаты поставлены на контроль.