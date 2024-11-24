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24 ноября, 05:15

Двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата во Владивостоке

Двухлетняя девочка ошпарилась кипятком из самогонного аппарата, она доставлена в больницу во Владивостоке в тяжёлом состоянии. О ЧП сообщает Прокуратура Приморского края.

«Ночью 24 ноября девочка, 2022 года рождения, во время игры с сестрой в комнате квартиры на ул. Пушкинской задела «самогонный аппарат», в результате чего кипяток из устройства попал на ребёнка», – рассказали в ведомстве.

Малышка получила сильные ожоги. Прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку по факту ЧП. Её результаты поставлены на контроль.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Удмуртии подростки устроили пожар при попытке приготовить картошку фри. По данным МЧС РФ, пламя уничтожило натяжной потолок, повредило часть обоев и деревянную дверь, а также некоторую мебель. Пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DrPilulkin

Андрей Бражников
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