Камера сняла, как бешеный экскаватор сбил девочку и раздавил ей ноги в Приморье

Во Владивостоке водитель экскаватора во время проведения строительных работ на городской набережной наехал на 13-летнюю девочку, ребёнка госпитализировали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Во Владивостоке экскаватор наехал на девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока организовала проверку по факту травмирования пешехода в период производства работ по благоустройству городской набережной. Днём 7 декабря водитель колесного экскаватора, 1982 г.р., совершил наезд на девочку, 2011 г.р.», — уточнили в ведомстве.

По данным местных СМИ, школьница шла с мамой по пешеходной зоне. Экскаватор ехал на большой скорости, задел девочку и переехал ей ноги, после чего начал сдавать назад и снова травмировал ребёнка. Сейчас прокуратура проверяет и саму организацию, в ведении которой были проводимые строительные работы.