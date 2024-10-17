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17 октября, 16:26

В Приморье мужчина накачался наркотиками, сел за руль и сбил двух детей

В Приморье мужчина под наркотиками сбил двух детей, они госпитализированы

Машина мужчины, который под наркотиками сбил двух детей в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Машина мужчины, который под наркотиками сбил двух детей в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В Приморье мужчина накачался наркотиками, сел за руль и сбил двух детей. Авария произошла на улице Партизанская, передаёт прокуратура региона.

«Установлено, что вечером 17 октября 2024 года на улице Московской в городе Партизанске 40-летний водитель Toyota Levin совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, 2009 и 2013 годов рождения, которые шли по обочине дороги», — говорится в сообщении.

Водитель скрылся, но вскоре его задержали сотрудники ДПС. Медосвидетельствование показало наркотическое опьянение. Дети госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Скоро виновнику ДТП изберут меру пресечения.

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Ранее сообщалось, что в Дагестане 20 человек пострадали и один погиб в ДТП с «газелью». Позже число жертв выросло до двух.

Полина Никифорова
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