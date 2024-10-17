В Дагестане 20 человек пострадали и один погиб в ДТП с «газелью»

В Дагестане 20 человек пострадали и один погиб в результате ДТП под Хасавюртом с пассажирской «газелью». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В 13:36 17.10.2024 по системе 112 поступило сообщение том, что возле населённого пункта Муцалаул Хасавюртовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что с «газелью» столкнулся легковой автомобиль Volkswagen Polo. Пострадало пять человек из легковушки и 15 из микроавтобуса. В их числе двое детей — 2008 и 2009 годов рождения.