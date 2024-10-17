В Дагестане 20 человек пострадали и один погиб в ДТП с «газелью»
Последствия ДТП с «газелью» в Дагестане. Обложка © ГУ МЧС по Дагестану
В Дагестане 20 человек пострадали и один погиб в результате ДТП под Хасавюртом с пассажирской «газелью». Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В 13:36 17.10.2024 по системе 112 поступило сообщение том, что возле населённого пункта Муцалаул Хасавюртовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что с «газелью» столкнулся легковой автомобиль Volkswagen Polo. Пострадало пять человек из легковушки и 15 из микроавтобуса. В их числе двое детей — 2008 и 2009 годов рождения.
Ранее в КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Жертвами аварии стали 38-летний водитель, а также две пассажирки — 35 и 23 лет.