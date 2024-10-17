Микроавтобус перевернулся на трассе в Забайкалье, девять пассажиров пострадали

В Шилкинском районе Забайкальского края произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 147-м километре автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. Водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением, что привело к съезду с дороги и опрокидыванию транспортного средства.

«В результате ДТП получили травмы 9 пассажиров транспортного средства. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.