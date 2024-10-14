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14 октября, 05:40

Взял на таран и отключился: Участковому из Видного грозит увольнение за пьяное массовое ДТП

Участковому, который устроил массовое ДТП в Видном, грозит увольнение

Старшему участковому Булатниковского отделения полиции Эдуарду А., который устроил массовое ДТП в подмосковном Видном, грозит увольнение из органов. По словам очевидцев, майор был пьян, совершал странные манёвры на дороге и выехал на встречку.

Эдуард А. уснул после ДТП в Видном. Фото © SHOT

Эдуард А. уснул после ДТП в Видном. Фото © SHOT

Согласно данным SHOT, полицейский сел за руль своей «Шкоды» и поехал по односторонке против движения, где влетел в «Фольксваген», а тот уже в «Хёндай». Машины помяло, но обошлось без пострадавших. В МВД подтвердили, что за рулём был полицейский, «находящийся в свободное от службы время». Сейчас в отношении участкового проводится проверка.

Ранее руководство отдела полиции в сюжете местных СМИ называло участкового ответственным и грамотным сотрудником, которым приходится работать в основном с неблагополучными семьями и людьми, злоупотребляющими спиртным.

Как уже писал Life.ru, после ДТП водитель в погонах отключился, свидетели уверяют, что от него разило спиртным. При этом в машине участкового также находилась девушка и маленький ребëнок. Сам Эдуард уже пришёл в себя, но комментировать свои выкрутасы на дороге отказался.

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Андрей Бражников
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