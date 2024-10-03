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3 октября, 07:09

Беременная пассажирка Infinity умерла в больнице после устроенного её безбашенным мужем ДТП

На водителя Infinity завели дело за ДТП, унёсшее жизнь его беременной жены

Машина, в которой находилась беременная девушка. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Машина, в которой находилась беременная девушка. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Беременная девушка, находящаяся в машине во время ДТП на на 65-м километре КАД в Петербурге, скончалась в больнице. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своём телеграм-канале.

Авария в Петербурге. Видео © VK / Сиверский Да

На видео заметно, что водитель начинает безудержно «шашковать» на дороге, несмотря на нахождение в салоне беременной жены. В итоге иномарка краем зацепила грузовой тягач на правой обочине, а дальше влетела в ещё две легковушки. 20-летняя супруга водителя, находившаяся на шестом месяце беременности, вскоре умерла в больнице.

Разбитая в ДТП Infinity. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Разбитая в ДТП Infinity. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. Водителя Infinity задержали полицейские после того, как он сам покинул больницу, куда его доставили в состоянии средней степени тяжести.

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Саратове
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Саратове

Ранее Life.ru рассказывал о кровавом ДТП в Санкт-Петербурге, в ходе которого по вине водителя пострадала беременная женщина. Виновник аварии не получил серьёзных травм. Он назвал себя ответственным за происшествие и разрыдался прямо на дороге, после чего ещё долго не мог прийти в себя.

Владимир Озеров
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