Беременная пассажирка Infinity умерла в больнице после устроенного её безбашенным мужем ДТП

Беременная девушка, находящаяся в машине во время ДТП на на 65-м километре КАД в Петербурге, скончалась в больнице. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своём телеграм-канале.

Авария в Петербурге. Видео © VK / Сиверский Да

На видео заметно, что водитель начинает безудержно «шашковать» на дороге, несмотря на нахождение в салоне беременной жены. В итоге иномарка краем зацепила грузовой тягач на правой обочине, а дальше влетела в ещё две легковушки. 20-летняя супруга водителя, находившаяся на шестом месяце беременности, вскоре умерла в больнице.

Разбитая в ДТП Infinity. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. Водителя Infinity задержали полицейские после того, как он сам покинул больницу, куда его доставили в состоянии средней степени тяжести.